Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий: «Благодарен руководству за поддержку»

Слуцкий обсудил с владельцами «Халла» свое будущее.

«Я никогда не расстраиваюсь. Если я буду расстраиваться, я не смогу нормально работать. Мне действительно нравятся проводить тренировки, у нас хорошие отношения с игроками. Я никогда не работаю, думая только о своем контракте. Для меня это ничто.

Каждый матч может изменить ситуацию. Раньше мы говорили с руководством, оно поддерживает меня. Это очень важно, и я благодарен за это. Хотя сейчас испытываю большое давление», – цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

«Халл» проиграл 3 последних матча в Чемпионшипе и опустился на 20-е место.

Слуцкий возглавил команду этим летом .

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