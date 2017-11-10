Леонид Слуцкий: «Я не осознавал, что в «Халле» будет настолько тяжело»

Слуцкий заявил, что не будет подавать в отставку.

«Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьезные проблемы. Что подтверждают не только «Халл», но и «Мидлсбро», и «Сандерленд».

Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока не выгонят, скажем так. И я не собираюсь все бросить и уехать. Никогда не сдавайся – это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации», – цитирует Слуцкого Angliya.com.

Слуцкий возглавил «Халл» в июне.

«Тигры» после 16 туров в 16 очками занимают 20-е место в Чемпионшипе.

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