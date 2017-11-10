Getty Images

Леонид Слуцкий: «Я не осознавал, что в «Халле» будет настолько тяжело»

Слуцкий: «Я не осознавал, что в «Халле» будет настолько тяжело»
Eurosport

1 час назад

Но российский коуч не собирается сдаваться.

Слуцкий заявил, что не будет подавать в отставку.

«Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьезные проблемы. Что подтверждают не только «Халл», но и «Мидлсбро», и «Сандерленд».

Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока не выгонят, скажем так. И я не собираюсь все бросить и уехать. Никогда не сдавайся – это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации», – цитирует Слуцкого Angliya.com.

  • Слуцкий возглавил «Халл» в июне.
  • «Тигры» после 16 туров в 16 очками занимают 20-е место в Чемпионшипе.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионшип

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 438 просмотров7 ч
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
 800 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться