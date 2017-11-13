Imago

Ахмед Муса: «Леонид Слуцкий зовет меня в «Халл». Физически не могу сказать ему «нет»

Муса: «Слуцкий зовет меня в «Халл». Физически не могу сказать ему «нет»
Спорт-Экспресс

2 ч. назадИзменено 5 мин. назад

Нападающий «Лестера» не против сменить команду.

Нигериец подтвердил, что может оказаться в «Халле».

«Слуцкий для меня как отец. И мы всегда на связи, тепло общаемся. Этот тренер всегда помогал мне чувствовать себя уверенно, верить в свои силы. И он действительно зовет меня к себе. Я просто физически не могу сказать ему «нет». Возможно, в ближайшее время снова сыграю за его команду. Но мне сложно решиться, потому что «Халл» играет во второй лиге.

Я верю в то, что у него все получится. Он сильный тренер. Пусть поднимется в Англии как можно выше», – сказал Муса.

14 ноября Муса сыграет за сборную Нигерии против Аргентины. Матч пройдет в Краснодаре.

  • Ахмед Муса с 2012 по 2016 годы играл у Слуцкого в ЦСКА. За это время он провел 125 матчей и забил 42 гола.
  • В «Лестере» Муса сыграл 21 матч и забил 2 гола. Все – в прошлом сезоне. В текущем чемпионате он на поле не выходил.
  • «Халл» занимает 20-е место в Чемпионшипе из 24 возможных.

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме

По теме

Чемпионшип

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»

04:46
Популярные видео
Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию
4 937 просмотров10/11 в 11:28
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали
 490 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться