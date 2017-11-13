Ахмед Муса: «Леонид Слуцкий зовет меня в «Халл». Физически не могу сказать ему «нет»

Нигериец подтвердил, что может оказаться в «Халле».

«Слуцкий для меня как отец. И мы всегда на связи, тепло общаемся. Этот тренер всегда помогал мне чувствовать себя уверенно, верить в свои силы. И он действительно зовет меня к себе. Я просто физически не могу сказать ему «нет». Возможно, в ближайшее время снова сыграю за его команду. Но мне сложно решиться, потому что «Халл» играет во второй лиге.

Я верю в то, что у него все получится. Он сильный тренер. Пусть поднимется в Англии как можно выше», – сказал Муса.

14 ноября Муса сыграет за сборную Нигерии против Аргентины. Матч пройдет в Краснодаре.

Ахмед Муса с 2012 по 2016 годы играл у Слуцкого в ЦСКА. За это время он провел 125 матчей и забил 42 гола.

В «Лестере» Муса сыграл 21 матч и забил 2 гола. Все – в прошлом сезоне. В текущем чемпионате он на поле не выходил.

«Халл» занимает 20-е место в Чемпионшипе из 24 возможных.

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