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«Халл» Слуцкого поддержал ЛГБТ и назвал это грандиозным шоу

«Халл» Слуцкого поддержал ЛГБТ и назвал это грандиозным шоу
Eurosport

1 час назад

«Тигры» поддержали людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Халл Сити» присоединился к акции в поддержку ЛГБТ, сообщается на официальном сайте клуба.

Команды Чемпионшипа по всей стране объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года.

Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клубы также сменят свои логотипы на радужные. Разноцветными будут и капитанские повязки.

  • В июне 2017 года «Халл Сити» возглавил российский тренер Леонид Слуцкий.
  • «Тигры» занимают 20-е место в таблице с 16 очками в 16 матчах.

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