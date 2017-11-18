Леонид Слуцкий – о работе в «Челси: «Это очень смешно. Информация – просто слух»

Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что в случае увольнения из «Халла» уйдет работать директором в «Челси».

«Это очень смешно. Конечно, такая информация является просто слухом. Я все время работал тренером, а не директором или еще кем-нибудь. Мне нравится своя работа, а другие виды деятельности не интересуют», – заявил Слуцкий.

Слуцкий возглавляет «Халл» с лета 2017 года.

Под руководством российского тренера «тигры» набрали 16 очков в 16 играх и занимают 20-е место в таблице Чемпионшипа.

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