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Леонид Слуцкий – о работе в «Челси: «Это очень смешно. Информация – просто слух»

Слуцкий – о работе в «Челси: «Это очень смешно. Информация – просто слух»
Eurosport

34 мин. назадИзменено 15 мин. назад

Тренер «Халла» пока еще «тигр».

Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что в случае увольнения из «Халла» уйдет работать директором в «Челси».

«Это очень смешно. Конечно, такая информация является просто слухом. Я все время работал тренером, а не директором или еще кем-нибудь. Мне нравится своя работа, а другие виды деятельности не интересуют», – заявил Слуцкий.

  • Слуцкий возглавляет «Халл» с лета 2017 года.
  • Под руководством российского тренера «тигры» набрали 16 очков в 16 играх и занимают 20-е место в таблице Чемпионшипа.

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