Eurosport
Промах года в Чемпионшипе: опозорились вообще все
21-летний Неаль Мопей похоронил шансы перейти в клуб Премьер-лиги.
«Кардифф Сити» вздернул «Брентфорд» в 17-м туре Чемпионшипа (2:0) не благодаря собственной блестящей игре, а благодаря неспособности соперника реализовать 100-процентные моменты.
В одном безобидном эпизоде вратарь Нил Этеридж и защитник Шон Моррисон опозорились по полной и привезли «Кардиффу» выход два в одного.
Но спустя несколько мгновений их фейл отошел на второй план из-за бездарного удара 21-летнего француза Неаля Мопея.
- В предыдущих 16 матчах Мопей 5 раз не промахнулся по воротам и все-таки забил.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте