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Промах года в Чемпионшипе: опозорились вообще все

Промах года в Чемпионшипе: опозорились вообще все
Eurosport

25 мин. назадИзменено Только что

21-летний Неаль Мопей похоронил шансы перейти в клуб Премьер-лиги.

«Кардифф Сити» вздернул «Брентфорд» в 17-м туре Чемпионшипа (2:0) не благодаря собственной блестящей игре, а благодаря неспособности соперника реализовать 100-процентные моменты.

В одном безобидном эпизоде вратарь Нил Этеридж и защитник Шон Моррисон опозорились по полной и привезли «Кардиффу» выход два в одного.

Но спустя несколько мгновений их фейл отошел на второй план из-за бездарного удара 21-летнего француза Неаля Мопея.

  • В предыдущих 16 матчах Мопей 5 раз не промахнулся по воротам и все-таки забил.

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