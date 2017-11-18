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Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий подарил матрешку комментатору ВВС в благодарность за поддержку

Слуцкий подарил матрешку комментатору ВВС в благодарность за поддержку
Eurosport

1 час назад

Поддерживать экс-тренера ЦСКА и сборной России – выгодное дело.

18 ноября «Халл» Леонида Слуцкого едва не одержал первую с 21 октября победу, но упустил 3 очка на 88-й минуте матча с «Ипсвичем» (2:2).

Послематчевую пресс-конференцию экс-коуч сборной России начал с милого жеста: подарил комментатору ВВС Дэвиду Бёрнсу матрешку в благодарность за поддержку.

  • «Халл» занимает 20-е место в Чемпионшипе. В турнире участвуют 24 команды.
  • В 17 турах команда Слуцкого выиграла 4 матча при 5 ничьих и 8 поражениях.

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