AFP
Эсекиэль Лавесси за год в Китае заработал 24,4 миллиона евро и не забил ни одного гола
Заявка на худший трансфер в истории.
12 февраля Эсекиэль Лавесси справил годовщину переезда в Китай из «ПСЖ» за 5,5 млн евро. В составе «Хэбэй Чайна Форчун» аргентинец провел только 10 матчей и не забил ни одного гола, зато заработал 24,4 млн евро.
- 21 июня Лавесси сломал руку, празднуя гол сборной Аргентины в полуфинале Кубка Америки-2016, пропустил финал, а по возвращении в Китай был переведен в резерв Хэбэй Чайна Форчун», откуда так и не вернулся до конца сезона.
- За эти полгода Эсекиэль лишь раз попал в заявку сборной Аргентины, но на поле не вышел.
- Ранее Лавесси выступал за «Наполи» (46 голов в 188 матчах) и «ПСЖ» (35 голов в 161 матче).
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