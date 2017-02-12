AFP

Эсекиэль Лавесси за год в Китае заработал 24,4 миллиона евро и не забил ни одного гола

Лавесси за год в Китае заработал 24,4 миллиона евро и не забил ни одного гола
Eurosport

42 мин. назад

Заявка на худший трансфер в истории.

12 февраля Эсекиэль Лавесси справил годовщину переезда в Китай из «ПСЖ» за 5,5 млн евро. В составе «Хэбэй Чайна Форчун» аргентинец провел только 10 матчей и не забил ни одного гола, зато заработал 24,4 млн евро.

  • 21 июня Лавесси сломал руку, празднуя гол сборной Аргентины в полуфинале Кубка Америки-2016, пропустил финал, а по возвращении в Китай был переведен в резерв Хэбэй Чайна Форчун», откуда так и не вернулся до конца сезона.
  • За эти полгода Эсекиэль лишь раз попал в заявку сборной Аргентины, но на поле не вышел.
  • Ранее Лавесси выступал за «Наполи» (46 голов в 188 матчах) и «ПСЖ» (35 голов в 161 матче).

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