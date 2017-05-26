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Карлос Тевес: «Китайская Суперлига не достигнет уровня европейских чемпионатов и через 50 лет»

Тевес: «Китайская Суперлига не достигнет уровня европейских чемпионатов и через 50 лет»
Eurosport

1 час назад

Аргентинец уверен, что не все можно купить за деньги.

«Не думаю, что китайский чемпионат будет способен конкурировать с любой европейской топ-лигой. Даже если сюда приедут лучшие футболисты планеты, это ничего не поменяет, так как местный футбол совершенно другой, как и фанаты.

Не думаю, что за ближайшие 50 лет китайский футбол достигнет уровня европейского», – цитирует Тевеса Clarin.com.

  • Тевес 29 декабря 2016 года перешел в «Шанхай Шеньхуа» из «Бока Хуниорс».
  • Его годовой оклад в китайском клубе составляет 40 миллионов евро.

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