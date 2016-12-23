Перед отъездом в Китай Карлос Тевес женился

Нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Карлос Тевес и его возлюбленная Ванесса Мансилья женились спустя 19 лет после знакомства. Церемония, на которую были приглашены 260 человек, прошла 22 декабря в муниципалитете Буэнос-Айреса Сан-Исидро и продолжится в уругвайском Кармело, сообщает Daily Mail.

«Это замечательный день. Торжество является подтверждением нашей любви, ее закрепление», – сказал Тевес.

Тевес и Мансилья воспитывают троих детей: дочерей Флоренцию (9 лет) и Кэти (6 лет) и сына Лито (2 года).

В ближайшее время Тевес отправится в Китай, где подпишет рекордное соглашение с «Шанхай Шэньхуа», по которому будет получать 726,5 тысяч евро в неделю.

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