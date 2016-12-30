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Клуб Андре Виллаш-Боаша и Халка подтвердил трансфер полузащитника «Краснодара»

Клуб Виллаш-Боаша и Халка подтвердил трансфер полузащитника «Краснодара»
Eurosport

Вчера в 18:01

Теперь китайцы переманивают даже игроков сборной Узбекистана.

В пятницу «Краснодар» и «Шанхай Теллэйс» («СИПГ») объявили о трансфере полузащитника Одила Ахмедова. Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Нобеля Арустамяна, «быки» получили за футболиста 7 млн евро.

  • «Шанхай Теллэйс» тренирует Андре Виллаш-Боаша, а в нападении выступает экс-форвард «Зенита» Халк.
  • Зимой 2016-го «Шанхай» выкупил у «Челси» Оскара за 60 млн евро. Годовая зарплата бразильца в китайском клубе составит 24,8 млн евро.
  • Одил Ахмедов перешел в «Краснодар» из «Анжи» в июне 2014 года. В составе черно-зеленых он провел 101 официальный матч, забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.

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