Eurosport

В Китае ужесточат лимит на легионеров

В Китае ужесточат лимит на легионеров
Eurosport

12 ч. назад

Вентиль с баблом для крутых футболистов перекроют через сезон.

Китайская Суперлига объявила, что количество зарубежных игроков в заявке клубов на сезон будет сокращено.

Если по существующему лимиту командам разрешено иметь пятерых иностранных футболистов (при этом один должен быть из азиатской страны), то с сезона-2018 число легионеров понизится до четырех – трое из дальнего зарубежья и еще один азиат.

Журналист Чже Цзи сообщает, что руководство лиги планировало запустить это ограничение уже в 2017 году, но столкнулось с сильным недовольством владельцев и инвесторов клубов.

  • В 2016 году клубы китайского чемпионата потратили на футболистов свыше 380 миллионов евро.
  • Команды из Суперлиги несколько раз били азиатский рекорд по стоимости трансфера.
  • Сначала «Шанхай СИПГ» заплатил за Халка 55,2 миллиона евро, затем отвалил «Челси» 70,5 млн евро за Оскара, а в декабре Карлос Тевес перешел из «Боки» в «Шанхай Шеньхуа» за 84 миллиона.

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