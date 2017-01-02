В Китае ужесточат лимит на легионеров

Китайская Суперлига объявила, что количество зарубежных игроков в заявке клубов на сезон будет сокращено.

Если по существующему лимиту командам разрешено иметь пятерых иностранных футболистов (при этом один должен быть из азиатской страны), то с сезона-2018 число легионеров понизится до четырех – трое из дальнего зарубежья и еще один азиат.

Журналист Чже Цзи сообщает, что руководство лиги планировало запустить это ограничение уже в 2017 году, но столкнулось с сильным недовольством владельцев и инвесторов клубов.

В 2016 году клубы китайского чемпионата потратили на футболистов свыше 380 миллионов евро.

Команды из Суперлиги несколько раз били азиатский рекорд по стоимости трансфера.

Сначала «Шанхай СИПГ» заплатил за Халка 55,2 миллиона евро, затем отвалил «Челси» 70,5 млн евро за Оскара, а в декабре Карлос Тевес перешел из «Боки» в «Шанхай Шеньхуа» за 84 миллиона.

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