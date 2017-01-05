«Стандарт» заработает 800 тысяч евро на трансфере полузащитника Акселя Витселя

Из 21 миллиона евро, полученных «Зенитом» за переход бельгийца в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», 800 тысяч достанутся льежскому «Стандарту», пишет Ook Standart.

Аксель Витсель начал свою карьеру в «Стандарте» в 2004-м году, перейдя в «Бенфику» за 10 миллионов евро в 2011-м.

Витсель перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Бенфики» за 40 миллионов евро в 2012 году..

Соглашение опорника с «Зенитом» подходило к концу летом 2017 года. Главным претендентом на футболиста был итальянский «Ювентус».

Игрок «Зенита» Аксель Витсель: «Извините, но от такого предложения из Китая не отказываются»

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