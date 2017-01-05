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«Стандарт» заработает 800 тысяч евро на трансфере полузащитника Акселя Витселя
Второй раз получат деньги за парня.
Из 21 миллиона евро, полученных «Зенитом» за переход бельгийца в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», 800 тысяч достанутся льежскому «Стандарту», пишет Ook Standart.
Аксель Витсель начал свою карьеру в «Стандарте» в 2004-м году, перейдя в «Бенфику» за 10 миллионов евро в 2011-м.
- Витсель перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Бенфики» за 40 миллионов евро в 2012 году..
- Соглашение опорника с «Зенитом» подходило к концу летом 2017 года. Главным претендентом на футболиста был итальянский «Ювентус».
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