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«Стандарт» заработает 800 тысяч евро на трансфере полузащитника Акселя Витселя

«Стандарт» заработает 800 тысяч евро на трансфере Витселя
Eurosport

Вчера в 14:53

Второй раз получат деньги за парня.

Из 21 миллиона евро, полученных «Зенитом» за переход бельгийца в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», 800 тысяч достанутся льежскому «Стандарту», пишет Ook Standart.

Аксель Витсель начал свою карьеру в «Стандарте» в 2004-м году, перейдя в «Бенфику» за 10 миллионов евро в 2011-м.

  • Витсель перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Бенфики» за 40 миллионов евро в 2012 году..
  • Соглашение опорника с «Зенитом» подходило к концу летом 2017 года. Главным претендентом на футболиста был итальянский «Ювентус».

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