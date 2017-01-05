Спортивные власти Китая ограничат расходы клубов на покупку легионеров

Государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР ограничит расходы футбольных клубов страны на трансферы и зарплаты легионеров.

«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», – сказано в заявлении, которое приводит французский телеканал BFM TV.

Зимой форвард Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать 722 тыс евро в неделю, или 37,5 млн евро в год.

В Китае настоящее время выступают такие игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.

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