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Диего Марадона: «Любой бы на месте Карлоса Тевеса принял такое предложение китайцев»

Марадона: «Любой бы на месте Тевеса принял такое предложение китайцев»
Eurosport

19 мин. назад

Легенда «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины не держит зла на 32-летнего соотечественника.

«Тевес сделал то, что должен был сделать. В «Бока Хуниорс» должны благодарить его за возвращение, но настало время, чтобы деньги получали игроки, а не владельцы и предприниматели.

Если бы тому же Рикельме сегодня поступило бы предложение из Китая 50 миллионов долларов, он бы заговорил по-китайски.

Карлитос никого не разочаровал и не обманул. Просто он принял нереальное предложение из Китая, и мне не в чем его упрекнуть. И Рикельме, и Марадона поступили бы так же», – сказал Марадона Olé.

  • В декабре Тевес предложение клуба «Шанхай Шеньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с недельной зарплатой в 726,5 тысяч евро.

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