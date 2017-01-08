Великая стена. Почему Китай нужно остановить

Трансферы топовых игроков в Китай одинаковы, как «Голубые огоньки» в последние 15 лет. Сначала футболист думает над переходом в европейский клуб, а затем его агент получает письмо, где из символов понятны только цифры и значок валюты. Продюсер выпивает корвалол, несет факсовую распечатку в бюро переводов, оргазмирует от китайских условий и бежит с ними к игроку. Тот вдохновляется, за пару дней (и ночей) успокаивает совесть, а потом подписывает контракт.

Дальше нужно дать интервью-исповедь с логичнейшим заголовком: «От таких денег не отказываются». В комментариях к новостям полыхнут школьники, которые уверены, что парень променял мечту на кэш. Спорить с ними будут утомленные офисные работники, которые умеют считать деньги чуть лучше. Для них такой трансфер – смена концертов на корпоративы: те же аплодисменты, только дороже.

За последний год эти сделки с совестью стали привычными. Бешеные суммы уже не удивляют: мы смирились с тем, что китайские инвесторы подкупили даже местный психдиспансер. Но самое кошмарное – впереди.

Рамирес ушел из «Челси» в статусе третьего опорника – так себе роль, за него можно было только порадоваться. Оскар тоже прилип к лондонской лавке. Хороший игрок, но в Бразилии таких много – пусть едет. Халк? Изначально показал, что важнее денег для него ничего нет. В его системе координат это разумный трансфер. Витсель – похожая история. Если парень в 23 года согласен на «Зенит», то никому не надо жалеть о том, что он не поиграл в «Юве».

Алекс Тейшейра мог стать вторым Виллианом, но за него тоже не обидно – у нас ведь есть первый Виллиан. Лавесси страдал в «ПСЖ», а в Китае счастлив – отличный сценарий. Джексон Мартинес получил шанс в «Атлетико», быстро сдался и устремился за наличкой – на здоровье.

Всех этих людей объединяет одно: с ними было не жалко прощаться. Не было ощущения, что у тебя взяли и украли звезду. Одни вообще не доехали до топ-чемпионата, другие побывали там и посчитали миссию выполненной. На пике в Китай никто не сваливал, но скоро обязательно свалит – это неминуемо.

В Азии поверили в себя и тотально оборзели. Левандовскому уже давали больше 40 миллионов евро в год, Обамеянгу – 800 тысяч евро в неделю, Алли – миллион долларов за семь дней. Игроков такого статуса в Европе человек 20-25 – очевидно, китайцы собираются обработать всех по очереди. Как только кто-нибудь из них согласится, моральный компас собьется окончательно. Перспективные ребята получат чудовищный пример: оказывается, выбирать деньги не так уж и позорно. До них дойдет элементарная вещь: «Золотой мяч» – всего лишь статуэтка, которую еще надо заслужить, а три новых коттеджа и пять элитных спорткаров дают уже сейчас, без напряга. В Китай хлынут не оскары с халками, а кейны и мюллеры. Комплектация будет идти до тех пор, пока все лимитные места не займут герои с других континентов.

Самое странное в этой ситуации – бездействие УЕФА. Чиновники явно понимают, что со временем потеряют важные активы из ЛЧ, но пока в Европе не вводят политику протекционизма, хотя обезвредить врага можно кучей способов.

Для игроков:

1. Запрет на трансферы в Китай футболистам младше 30 лет. Такое условие должно быть прописано в контракте – как у Фирмино, которому нельзя переходить в «Арсенал».

2. Игрокам, которые провели в Китае больше одного сезона, можно возвращаться в Европу только при условии, что они будут играть здесь бесплатно. Деньги уже заработаны в Суперлиге – теперь нужно биться ради любви к футболу (или к родному клубу).

Для клубов:

1. Запрет на китайские трансферы свыше 100 миллионов, чтобы не подрывалась вся система финансового фэйр-плей.

2. Не больше одного трансфера в Китай за год для одного клуба. Аргумент тот же: азиатская накрутка лишает смысла финансовый регламент УЕФА.

Для всех:

Полный запрет на зимние трансферы в Китай. Под угрозой весенний, самый зрелищный этап Лиги чемпионов, поэтому отъезд в Суперлигу нужно откладывать до лета. Правда, при таком раскладе в Азии перейдут на систему осень-весна, но на это потребуется время.

Защитные меры необходимо вводить немедленно, иначе вместо условного четвертьфинала ЛЧ люди включат батл «Гуанчжоу» с шанхайским синдикатом Виллаш-Боаша. И количество китайцев на поле никого не смутит – их просто не заметят на фоне сияющих суперзвезд.

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