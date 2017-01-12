Оскар: «Не думаю, что переезд в чемпионат Китая – это понижение в классе»

«Я не думаю, что переезд в чемпионат Китая – это понижение в классе. Думаю, что клуб предложил мне отличный проект. Полностью уверен, что в будущем чемпионат Китая станет одной из ведущих лиг в мире», – цитирует Оскара Sky Sports.

Оскар перешел в «Шанхай Теллэйс» в декабре прошлого года за 60 миллионов евро.

По сведениям британских медиа, полузащитник будет получать в Китае 22 миллиона евро в год.

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