Eurosport

Оскар: «Не думаю, что переезд в чемпионат Китая – это понижение в классе»

Оскар: «Не думаю, что переезд в чемпионат Китая – это понижение в классе»
Eurosport

1 час назад

По мнению бразильца, «Шанхай Теллэйс» не уступает «Челси».

«Я не думаю, что переезд в чемпионат Китая – это понижение в классе. Думаю, что клуб предложил мне отличный проект. Полностью уверен, что в будущем чемпионат Китая станет одной из ведущих лиг в мире», – цитирует Оскара Sky Sports.

  • Оскар перешел в «Шанхай Теллэйс» в декабре прошлого года за 60 миллионов евро.
  • По сведениям британских медиа, полузащитник будет получать в Китае 22 миллиона евро в год.

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