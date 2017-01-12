«Хэбэй Форчун»: «То мы следим за Месси, то за Хамесом, то за Роналду – хватит фейков»

«Сначала нас связывали с Месси, сейчас пишут, что мы охотимся за Хамесом Родригесом. Кто наша следующая цель? Криштиану Роналду? Мы не знаем, кто распространяет все эти слухи, но они уже слишком далеко зашли за черту дозволенного.

Клуб существует не для того, чтобы опровергать слухи. Мы не способны ответить на абсолютно все фейковые новости. Пожалуйста, не пользуйтесь нашим именем для придумывания громких заголовков», – заявил Sina представитель «Хэбэй Чайна Форчун».

В среду AS Хамес отказался от 30 миллионов евро в год в китайском клубе, что «Хэбэй Чайна Форчун» предложил «Реалу» 110 млн евро за Хамеса.

«Хэбэй Чайна Форчун» завершил сезон-2016 на седьмом месте в китайской Суперлиге.

За «Хэбэй Чайна Форчун» выступают Эсекиэль Лавесси и Жервиньо, а тренирует команду Мануэль Пеллегрини.

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