Полузащитник с 3 ассистами за 2 сезона совершил переход в Китае за 20,4 миллиона евро

«Хэбэй Чайна Форчун» приобрел 27-летнего вингера Чжана Чжэндуна у «Бэйцзин Гоань» за 20,4 млн евро и в два раза превзошел национальный рекорд Поднебесной. В феврале 2016 года защитник сборной Китая Цзинь Янъян перешел в тот же «Хэбэй Чайна Форчун» за 10,83 млн евро.

Transfermarkt.de оценивает Чжана Чжэндуна всего в 475 тысяч евро.

Чжан Чжэндун пробовался в португальских клубах «Мафра», «Униан Лейрия», «Бейра-Мар» и немецком «Айнтрахте» из Брауншвейга. Сезон-2015/16 он провел в аренде в «Райо Вальейкано» и сыграл 3 матча.

Последний гол Чжэндун забил в мае 2014 года.

В четверг «Хэбэй Чайна Форчун» выступил с заявлением, попросив не связывать клуб с фейковыми новостями о трансферах Хамеса Родригеса, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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