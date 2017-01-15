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«Каннаваро, тебе не нужен защитник?» Доменико Кришито подумывает о переезде в Китай

«Каннаваро, тебе не нужен защитник?» Кришито подумывает о переезде в Китай
Eurosport

23 мин. назад

Все хотят получать китайские зарплаты.

В субботу главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро выложил в инстаграм фото новичка команды Акселя Витселя с подписью:

«Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Экс-одноклубник Витселя по «Зениту» Доменико Кришито живо отреагировал: «Тебе не нужен защитник?»

Фабио Каннаваро ответил: «Возможно, дружище».

Доменико Кришито и Фабио Каннаваро
  • В сезоне-2016/17 Кришито забил 4 гола в 20 официальных матчах.
  • Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в январе. Зарплата бельгийца составит 18 млн евро в год.

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