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«Каннаваро, тебе не нужен защитник?» Доменико Кришито подумывает о переезде в Китай
Все хотят получать китайские зарплаты.
В субботу главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро выложил в инстаграм фото новичка команды Акселя Витселя с подписью:
«Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Экс-одноклубник Витселя по «Зениту» Доменико Кришито живо отреагировал: «Тебе не нужен защитник?»
Фабио Каннаваро ответил: «Возможно, дружище».
- В сезоне-2016/17 Кришито забил 4 гола в 20 официальных матчах.
- Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в январе. Зарплата бельгийца составит 18 млн евро в год.
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