AFP

Китайская футбольная ассоциация ужесточила лимит на легионеров

Китайская футбольная ассоциация ужесточила лимит на легионеров
Р-Спорт

30 мин. назад

Теперь только трое иностранцев смогут выйти на поле за раз.

Китайские клубы в матчах национального чемпионата в 2017 году смогут одновременно выпускать на поле не более трех иностранцев каждый вместо четырех в прошлом сезоне. Такое решение было принято в воскресенье на совместном совете китайской ассоциации и представителей клубов местной Суперлиги.

При этом иностранцев в заявке одной команды может быть по-прежнему не более пяти, однако на поле одновременно в одном матче можно выпустить только троих из них. Вдобавок, китайские клубы должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе.

В релизе Китайской футбольной ассоциации отмечается, что поправки к ужесточению лимита приняты в рамках реализации китайской реформы и на благо местного футбола.

  • Этой зимой в Китай переехали экс-игроки санкт-петербургского «Зенита» Халк и Аксель Витсель, Оскар («Челси»), Карлос Тевес («МЮ», «Сити» и «Ювентус»).

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