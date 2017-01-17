Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Делали предложения по Бензема и Косте. Кавани тоже хочет к нам»

«У нашего клуба были серьезные планы по инвестициям в новом сезоне, но они были скорректированы новыми правилами.

Мы делали предложение Бензема. Я встречался с агентом Мендешем: он приезжал ко мне, когда мы интересовались Диего Костой. Но «Челси» готов отпустить его только в июне, когда в китайской Суперлиге будет середина сезона. Мы не могли ждать так долго.

«ПСЖ» тоже ответил, что расстанется с Кавани только в июне. Эдинсон сам хотел к нам», – сказал владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи Goal.

В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрел у «Зенита» Акселя Витселя за 20 млн евро.

Китайская лига ужесточила лимит на легионеров: с нового сезона в заявке должно быть не более пяти легионеров, а на поле могут появиться только троих.

Сейчас в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» играют бельгиец Витсель и бразильцы Жадсон и Жеованио.

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