Eurosport
Китайская футбольная ассоциация снизит высокие заплаты в Суперлиге
Напрасно Аксель Витсель предпочел «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Ювентусу».
В четверг Китайская футбольная ассоциация (CFA) опубликовала 18 новых правил, направленных на регулирование затрат клубов страны. CFA намерена облагать налогами трансферы дорогих игроков и обяжет клубы отводить 15% расходов на развитие детско-юношеского футбола. Все клубы Суперлиги должны будут иметь команды до 19, 17 и 15 лет.
Помимо этого CFA установит пропорцию по зарплатам футболистов от общей суммы расходов. Для клубов, которые превысят планку, зарплаты будут пересмотрены, говорится в заявлении лиги.
- За последние полгода в Китай переехали такие футболисты, как Халк, Аксель Витсель, прежде выступавшие за «Зенит», Оскар и Карлос Тевес.
- Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире – почти 40 млн евро в год.
- В начале недели CFA ужесточила лимит на легионеров. В 2017 году клубы смогут одновременно выпускать на поле не более трех иностранцев.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте