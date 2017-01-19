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Китайская футбольная ассоциация снизит высокие заплаты в Суперлиге

Китайская футбольная ассоциация снизит высокие заплаты в Суперлиге
Eurosport

1 час назад

Напрасно Аксель Витсель предпочел «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Ювентусу».

В четверг Китайская футбольная ассоциация (CFA) опубликовала 18 новых правил, направленных на регулирование затрат клубов страны. CFA намерена облагать налогами трансферы дорогих игроков и обяжет клубы отводить 15% расходов на развитие детско-юношеского футбола. Все клубы Суперлиги должны будут иметь команды до 19, 17 и 15 лет.

Помимо этого CFA установит пропорцию по зарплатам футболистов от общей суммы расходов. Для клубов, которые превысят планку, зарплаты будут пересмотрены, говорится в заявлении лиги.

  • За последние полгода в Китай переехали такие футболисты, как Халк, Аксель Витсель, прежде выступавшие за «Зенит», Оскар и Карлос Тевес.
  • Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире – почти 40 млн евро в год.
  • В начале недели CFA ужесточила лимит на легионеров. В 2017 году клубы смогут одновременно выпускать на поле не более трех иностранцев.

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