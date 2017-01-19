Обезумевшие фанаты и журналисты чуть не затоптали Карлоса Тевеса в аэропорту в Китае

В четверг самый высокооплачиваемый футболист в мире Карлос Тевеса прибыл в Китай, где ему предстоит выступать за «Шанхай Шеньхуа». Встреча новой звезды китайской Суперлиги в аэропорту была похожа на безумие, которому поддались не только влюбленные в аргентинца болельщики, но и фотографы и репортеры.

Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» из «Бока Хуниорс» за 10,5 млн евро.

Трансфер сделал Карлоса самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой почти в 40 млн евро в год, но эта сумма может быть пересмотрена из-за новых правил Китайской футбольной ассоциации.

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