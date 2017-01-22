«Никому не расскажу про свою зарплату». Почему Карлос Тевес – самый успешный футболист мира

Когда Карлитосу было 16, его лучший друг Дарио Коронель разменял карьеру футболиста на членство в уличной банде. Группировка орудовала в Фуэрте Апаче, самом опасном пригороде Буэнос-Айреса. Они грабили магазины, контролировали рынок наркотиков и воевали с другими ОПГ – короче, занимались самым популярным бизнесом в тех местах.

Тевес десятки раз уговаривал друга вернуться в спорт, а не ехать за очередной партией товара, но Дарио смеялся и лепетал какую-то чушь о том, что вырваться из нищеты можно лишь через криминал. Карлос сначала расстраивался, а затем просто перестал общаться с бандитом, который был его партнером в трех юниорских командах.

Новость о смерти Коронеля Тевес узнал от общих знакомых: во время очередного налета Дарио окружили полицейские, и 17-летний щенок на их глазах исполнил финт Мориарти. Как только Карлосу пересказали эту историю, в нем еще сильнее укрепилось желание стать профессиональным игроком и жить там, где ночью можно спокойно ходить без пистолета. «Убийства были частью нашей жизни, поэтому я очень быстро повзрослел», – вспоминал аргентинец, когда все уже было позади.

Талант позволил Тевесу пробиться в «Боку» и стать олимпийским чемпионом в составе молодежной сборной, но дальше он принял самое мудрое решение в жизни – продал душу иранцу Кие Джурбачану. Этот интеллигентный мужчина сидел без агентской лицензии, зато организовал компанию MSI, которая на деньги Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили (оба уже мертвы) захватила треть прав на футболиста.

Дальше обязанности распределились вполне конкретно: Карлос играл и приносил кэш, а Джурбачан был его влиятельным покровителем. Чтобы не облажаться, Киа подружился с другом Абрамовича, агентом Пини Захави. Тот подсказал идеальную схему для продажи Тевеса в Европу (в АПЛ через Бразилию). Оперативными делами форварда тут же занялся Адриан Руокко – профессиональный агент и переговорщик. Все эти люди ни разу не давили на Карлитоса – нападающий сам определялся с будущим, а они лишь делали так, чтобы в контрактах прописывалось максимальное количество нулей.

Теперь на жизненный путь аргентинца можно смотреть только с восхищением. Неизвестно, сколько он отстегнул промоутерам, но список футбольных достижений Тевеса выглядит шикарно:

1. Признавался лучшим игроком года на одном континенте (Южная Америка), в трех странах (Аргентина, Бразилия, Италия) и трех клубах («Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Ювентус»);

2. Выиграл чемпионаты четырех стран (везде, где играл);

3. Взял и Кубок Либертадорес, и Лигу чемпионов (бразильский Роналдо свободен);

4. Срубил со сборной столько же титулов, сколько и Месси (только золото ОИ), хотя не забивал за Аргентину с 2011 года (конфликт с федерацией, а потом с тренером Сабельей).

5. Был лучшим снайпером Олимпиады и самым ценным игроком Кубка Либертадорес. Поделил награду лучшему страйкеру АПЛ с Димитаром Бербатовым (Руни тихо страдает).

6. Заслужил грандиознейший респект от фанатов «Боки» – они рисовали ему личные баннеры на каждый домашний матч и постоянно скандировали его имя. Даже презентация Карлитоса собрала 50 тысяч зрителей.

7. Уехал в «Шанхай» на зарплату в 37 миллионов евро в год – самую гигантскую в истории футбола. Правда, сам Тевес утверждает, что сумма завышена, но источников слишком много – видимо, форвард врет. Тем более, он отказался называть настоящий оклад («Никому не расскажу, сколько получаю»).

Всего этого добился невысокий парень с уродливыми шрамами, лишним весом и чудовищным характером. Но самое важное, что за 16 лет в футболе Тевес ни разу не пошел на компромисс и не изменил себе.

Ему не нравилось в Англии абсолютно все, поэтому он не учил язык, забивая молча. Его раздражала дедовщина в «МЮ», и он ушел оттуда при первой возможности – естественно, с победой в ЛЧ в качестве компенсации за моральный ущерб.

Его бесил Фергюсон, и он затроллил коуча «дьяволов», когда праздновал чемпионство с «Сити», держа в руках табличку с надписью «RIP, Fergie». Его возмутил Гари Невилл, и он спокойно уничтожил авторитетного защитника, назвав его сосунком, который лижет ботинки сэру Алексу.

Он ругался с аргентинской федерацией, посылал Манчини, ссорился с Аллегри, но всегда стоял на своем. Пару раз из него выбивали извинения, но они были такими неискренними, что покаяние Павла Мамаева на этом фоне – образцовая исповедь.

Это несправедливо, но Карлос Тевес – настоящий победитель по жизни. Даже контракт с «Шанхаем» составлен так, что если аргентинцу вдруг надоест бегать в Азии, он может собрать шмотки и либо рвануть обратно в «Боку», либо уйти из футбола.

Морали у этой истории две. Во-первых, среди всех, кто заключил договор с китайским пенсионным фондом, у Карлитоса самая адекватная зарплата – его резюме объективно соответствует запросам. Во-вторых, нужно помнить, что выбор есть всегда – по крайней мере там, где речь идет о выборе компании. Можно связаться с барыгами и опуститься в могилу с пулей в глотке, а можно довериться солидным людям и, несмотря на десятки скандалов, вырасти в легенду, которая получает больше Месси и Роналду.

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