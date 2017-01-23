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Луис Фелипе Сколари: «Мне предлагали возглавить «Валенсию», но я хорошо себя чувствую в Китае»

Сколари: «Мне предлагали возглавить «Валенсию», но я хорошо себя чувствую в Китае»
Eurosport

4 мин. назад

Азиатские деньги творят чудеса.

Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари признал, что отказался возглавить «Валенсию». «Мне поступало предложение вернуться в Европу от испанского клуба. Если говорить точнее, то я два или три раза общался по поводу работы с Питером Лимом, моим хорошим другом.

Возглавить такой клуб как «Валенсия», означало бы утратить спокойствие и изменить жизнь. Поэтому сейчас я остаюсь в «Гуанчжоу» и продолжаю работать. У меня еще год контракта в Китае, где мне все нравится», – заявил Сколари Marca.

  • В конце декабря-2016 года «Валенсию» покинул Чезаре Пранделли, проработавший в испанском клубе три месяца.
  • Сколари возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд» с июня 2015 года.

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