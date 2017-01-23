Imago
Луис Фелипе Сколари: «Мне предлагали возглавить «Валенсию», но я хорошо себя чувствую в Китае»
Азиатские деньги творят чудеса.
Главный тренер китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари признал, что отказался возглавить «Валенсию». «Мне поступало предложение вернуться в Европу от испанского клуба. Если говорить точнее, то я два или три раза общался по поводу работы с Питером Лимом, моим хорошим другом.
Возглавить такой клуб как «Валенсия», означало бы утратить спокойствие и изменить жизнь. Поэтому сейчас я остаюсь в «Гуанчжоу» и продолжаю работать. У меня еще год контракта в Китае, где мне все нравится», – заявил Сколари Marca.
- В конце декабря-2016 года «Валенсию» покинул Чезаре Пранделли, проработавший в испанском клубе три месяца.
- Сколари возглавляет «Гуанчжоу Эвергранд» с июня 2015 года.
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте