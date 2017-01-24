Дин-дон, Фабио. Аферы, чемпионат Китая, «Вечерний Ургант» и другие занятия Каннаваро на пенсии

Талантливый футболист едва ли зажжет в роли тренера. В отличие от средних и слабых игроков, он просто не понимает, почему его дровосеки не повторяют то, что он делает с легкостью в 40-летнем возрасте. Зато хороший вкус – признак таланта – помогает в другом: футболист, игравший с чувством, и живет стильно. Например, Фабио Каннаваро представляет собой переходную ступень между Тони Старком и Джеком Воробьем.

После завершения карьеры в «Ювентусе» и мастер-класса в «Аль-Ахли» Фабио резво выучился на тренера второй категории в 2012-м. И вернулся на топчан у бассейна того же «Аль-Ахли» в роли ассистента коуча: чемпион мира, обладатель «Золотого мяча», капитан сборной Италии, близкий друг Фабио Капелло оказался в подчинении у Космина Олару – тактического гения из Румынии, главное достижение которого в роли игрока – чемпионство в Южной Корее. Весь фарс затевался ради липовой практики и высшей тренерской категории – о каком реальном опыте можно говорить в пустыне с ребятами, которые изображают футбол хуже звезд спектакля «Урал» – «Терек».

Каннаваро зарабатывал на имени еще в статусе действующей звезды футбола: ролики для Nike, съемки D&G, попытка запуска «Шоу Фабио Каннаваро», многочисленные рекламные контракты со всеми, кто платил. Например, с Lamborghini – Каннаваро усадили за руль Veneno Roadster стоимостью 3,3 миллиона евро. Футбол для итальянца кончился с уходом из «Юве» в 2010-м, дальше – затяжная пиар-кампания. Проторговав лицом в Эмиратах пару лет, Фабио ощутил, откуда запахло большими деньгами, и в 2014-м рванул в Китай – лицензию получил одновременно с приглашением от «Гуанчжоу».

Параллельно мужчина занимался прокатом яхт в Италии на пару с братом Паоло из «Сассуоло». В октябре 2014-го полиция провела обыск в офисе фирмы: копы изъяли 900 тысяч евро. Как передает La Gazzetto dello Sport, Каннаваро и его жена Даниэла использовали три принадлежащие компании яхты для личных нужд, а не деловых целей, и не платили налог на роскошь. Всего в период с 2005 по 2010 годы бывший футболист недодал налоговым службам около миллиона евро.

За это суд отобрал у итальянца яхту за 180 тысяч евро и опечатал виллу за миллион. Но аферисты плюнули на судебный запрет, в феврале 2015-го пробрались в дом и несколько часов расслаблялись у бассейна. Дело приняло уголовный характер: за проникновение Фабио получил 10 месяцев тюрьмы, Паоло – шесть, Даниэла – четыре. Чемпион мира подал апелляцию, и пока окончательного решения нет, сроки считаются условными.

Суды и уголовка не отбили желания бороздить океан под парусом: осенью 2015-го Фабио выложил в инстаграм видео с очередного заплыва, на котором запечатлена чья-то горящая яхта. Оказалось, что в кадр попало судно Де Лаурентиса: президент «Наполи» сидел в каюте, когда вокруг все затрещало и задымилось. Мужчину спасли на вертолете, а Каннаваро снова нашел себя в неловкой ситуации: он оказался в роли папарацци, снимавшего горе руководителя родного клуба. Фабио пришлось извиняться и удалять кадры из соцсетей.

С «Гуанчжоу» подсудимый проработал меньше года, хотя все шло неплохо: клуб летел на первом месте в чемпионате, но провалился в азиатской Лиге чемпионов. Вместо Фабио пришел Луис Фелипе Сколари. А Каннаваро отправился в Саудовскую Аравию – «Аль-Наср» стал третьим клубом, платившим Каннаваро за имя ради рекламы.

В перерывах между трипами в Азию и на Ближний Восток Каннаваро тискал мячики на жеребьевках ФИФА и участвовал в других мероприятиях организации. Лучше всего Фабио запомнится эфир «Вечернего Урганта», в котором он вместе с Йозефом Блаттером и Виталием Мутко презентовал эмблему чемпионата мира-2018. Иван просил рассказать о первом увиденном чемпионате мира, объяснить, что значит для гостей футбол, и разгадать, как переводятся с русского uglovoy, brovka и shipovka. На Каннаваро было жалко смотреть: ради гонорара чемпион мира играл в детские игры и говорил банальности.

В роли тренера «Аль-Насра» Фабио продержался три месяца – до февраля 2016 года. Причиной увольнения Каннаваро стали неудовлетворительные результаты команды. Под руководством обладателя «Золотого мяча» в 12 матчах чемпионата «Аль-Наср» победил всего четыре раза.

Итальянец вернулся в Китай в июне 2016-го – «Тяньцзинь» заявил Фабио в качестве замены Вандерлея Лушембурго. К тому времени команда шла на восьмом месте с безвыигрышной серией из семи матчей. Внезапно впервые за четыре года тренерской карьеры Каннаваро показал настоящий результат: «Тяньцзинь» закончил чемпионат на первом месте и выиграл Кубок китайской Лиги.

Выход в Суперлигу стал для Каннаваро тем успехом, благодаря которому он подтвердил надпись «тренер категории Pro» в бумажке из школы. Теперь он позволяет себе футболистов с именем: Фабио уже переманил в Китай Витселя, Жадсона, Луиса Фабиано и зовет Калинича. Главное, чтобы эта победа оказалась шагом к реальной работе, а не очередным пшиком Каннаваро-тренера: пока Фабио только соглашался с ролью рекламного щита вместо настоящего спеца.

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