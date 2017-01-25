«Он – наш Лионель Месси». Первый футболист, который развел Китай на деньги

Самый пламенный чемпионат мира – не АПЛ и не Примера, а китайская Суперлига. Штампованные новости типа «Чунцин Шэньчжэнь» предложил за Луку Модрича 80 миллионов» уже достали – никто не отличает фейк от реального предложения, а настоящее название китайского клуба – от вымышленного (кстати, «Шэньчжэня» не существует). В Шанхае уже приземлились Халк, Оскар и Карлос Тевес, а про историю вздутия денежного пузыря знает любой, кто вбивал про нее пару слов в Google – Си Цзиньпин, коррупционный скандал, льготы на налоги для инвесторов и так далее.

Аргентинец Дарио Конка перешел в Китай, когда там было не с кем потусить. Трансферный рекорд Суперлиги до Конки – 4,3 миллиона евро за какого-то бразильца из сербского «Партизана». Дарио в 2011-м получил оффер на годовую зарплату 10,6 млн евро, а его клуб «Флуминенсе» заработал на футболисте 10 миллионов. Аргентинец думал лишь над тем, что сказать: «Да» или «Конечно, да». Во всем мире такие гонорары платили только Месси с Роналду, и то – ненамного больше. Легионер прилетел в Китай, сразу забил в дебютной игре, а всего отправил в сетку 9 голов в 15 матчах и привел «Гуанчжоу» к первому в истории чемпионству.

Команда с юга Китая – одна из тех, что пострадали от договорных матчей. «Гуанчжоу» спустился в первый дивизион и вернулся после инвестиций второго по величине застройщика в стране. Почему они выбрали для подъема на вершину именно Конку? Потому что в 2011-м он был очень горяч.

Обычный аргентинец, который играл за молодежную сборную, кис в «Ривер Плейте» при Мануэле Пеллегрини и выстрелил только после переезда в Бразилию. «Флу» ненадолго стал местным «Атлетико»: выиграл чемпионат и дошел до финала Лиги чемпионов. В его составе были парни, которые ненадолго уезжали в Европу, но всегда возвращались – большая карьера после этого триумфа сошлась только у Тьяго Силвы.

Конка в том «Флуминенсе» был главной звездой: за могучую статистику (9+18 в 38 играх) его признали лучшим футболистом Бразилии (аргентинца!) и молились на его левую ногу. «Предложение из Китая сделает Дарио одним из десяти самых высокооплачиваемых игроков на планете, – понимающе качал головой тренер «Флу» Абель Брага. – Давайте надеяться, что все так и произойдет. Он – парень, который полностью предан клубу, и это уникальная возможность».

После титула с «Гуанчжоу Эвергранд» в Азии его назвали Королем и дали полную свободу. Аргентинец казнил всех в чемпионате и Лиге чемпионов и тащил неуверенных китайцев на себе. В мае 2012-го Конка в домашнем матче ЛЧ забил пенальти и увидел, что его меняют на 60-й минуте. Какой-то корейский клуб закатил «Гуанчжоу» два мяча в добавленное время и победил. Дарио включил режим Игоря Денисова и полыхнул в Weibo – местный гибрид фейсбука и твиттера: «Не понимаю, почему меня постоянно отправляют на скамейку с оправданиями, что я устал и мне нужен отдых? Как же я забил решающий пенальти, если был не в форме? Почему тренер постоянно говорит, что мне нужно восстановиться?»

Китайские боссы моментально оштрафовали Дарио на миллион юаней (130 тысяч евро – гроши) и забанили на девять игр. Прошло 10 дней, «Гуанчжоу» выиграл ненужный матч Лиги чемпионов, но корейский коуч Ли Янг Су все равно был уволен.

Вместо него бизнесмены выписали Марчелло Липпи, который тут же вернул аргентинца в состав и отсыпал ему кучу комплиментов – вел себя так, как было удобно главной звезде. «Конка – как наш Месси, – богохульствовал Липпи. – Он тоже невысокого роста, левша, фантастически владеет мячом и производит кучу голов. Когда я приехал сюда, Дарио был единственным футболистом, который был нужен мне больше, чем остальные».

В конце 2012-го аргентинец включил режим типичного латиноамериканца и запросился домой. В письме он попросил президента «Гуанчжоу» расторгнуть контракт: «Есть вещи, которые я должен сделать в жизни. Одна из них – вернуться в Бразилию». В китайском клубе никто ничего не понял, а Конка уже улетел домой. «От футболиста не было ни одного официального запроса о трансфере, а он уже сообщил, что больше сюда не вернется», – удивлялся босс «Гуанчжоу» Ли Чжуо. Азиаты не одобрили его камбэк во «Флуминенсе», поэтому Конка поджал хвост и провел еще сезон в Китае.

Последней игрой парня был матч за третье место клубного чемпионата мира. В полуфинале «Гуанчжоу Эвергранд» влетел «Баварии» 0:3 и готовился к встрече за бронзу. Конка облегченно говорил правильные слова, словно посмотрел на YouTube видео «Как стать пресс-атташе». «Хотя я провел отличное время в Китае, но всегда рад вернуться туда, где я был счастлив в прошлом», – подковырнул заперших его азиатов Дарио. «Я тренировал таких футболистов, как Дель Пьеро, Зидан и Тотти, и для меня Конка так же хорош, как любой из них», – рассыпался в лести Марчелло Липпи.

Через год футболиста соблазнили 10-миллионным контрактом из «Шанхай СИПГ» и привязали к Суперлиге еще на два сезона. Дарио снова тащил на себе днищенскую команду, но в 2016-м доходы всех клубов выросли, и на место аргентинца нашли Халка и Оскара. Раньше Конка был главным плеймейкером слабого чемпионата, но просился домой. Теперь он хочет зарабатывать миллионы в Китае, но больше не нужен сильной лиге.

За 5,5 лет в Азии Дарио Конка заработал почти 60 миллионов евро. Он видел в Суперлиге все этапы: скромность, сытые контракты ветеранов и топовых игроков почти во всех клубах. «Я хочу побеждать здесь и сейчас независимо от тех денег, которые получаю», – наверное, за эти слова Конка останется первой легендой Китая.

Великая стена. Почему Китай нужно остановить

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