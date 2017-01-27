Траты китайских клубов на международные трансферы выросли в 2,5 раза за 2016 год

Transfer Matching System проанализировала переходы футболистов в Китай и выяснила, что суммарная стоимость всех трансферов выросла со 157 миллионов евро в 2015-м до 422 миллионов 2016-м.

Среди всех лиг мира Китай вышел на пятое место по сумме трансферов, опередив Францию, Россию и Португалию.

В мире за 2016 год было потрачено 4,48 миллиарда евро на международные переходы футболистов (исключаются трансферы в пределах одной страны).

Лишь в 5% случаев стоимость контракта игрока превышала 4,5 миллиона евро.

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