«Вильярреал» подтвердил трансфер Пато в китайский клуб Акселя Витселя

«Вильярреал» объявил о том, что стало ясно еще несколько дней назад: Пато продолжит карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Детали сделки не разглашаются, но ранее появилась информация, что за бразильца китайцы заплатит 18 млн евро. Зарплата Пато составит около 6,5 млн евро за сезон.

Пато перешел в «Вильярреал» из «Коринтианса» летом 2016-го.

В Примере-2016/17 27-летний бразилец провел 14 матчей, забил 2 мяча и выполнил 2 ассиста.

В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже играют Аксель Витсель и Жадсон.

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