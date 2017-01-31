AFP

Форвард «Уотфорда», который год назад отказал Китаю ради мечты об АПЛ, перешел в «Чанчунь Ятай»

Форвард «Уотфорда», который год назад отказал Китаю ради мечты об АПЛ, перешел в «Чанчунь Ятай»
Eurosport

51 мин. назад

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27-летний нигерийский нападающий «Уотфорда» Одион Игало стал игроком «Чанчунь Ятай».

Сумма сделки официально не названа, но источники Sky Sports оценивают ее в 23 миллиона евро.

В феврале 2016-го форвард дал интервью, в котором сказал: «Китайцы предложили мне 551 тысячу евро в неделю. Все детство в Нигерии я смотрел Премьер-лигу, мечтая однажды оказаться в ней. Я не мог продать мечту».

  • Игало перешел в «Уотфорд» летом 2014-го в аренду из «Гранады» и через 3 месяца подписал полноценный контракт.
  • Нигериец провел в составе «шершней» 100 матчей и забил 39 мячей.

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