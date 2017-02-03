Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель: «Вел переговоры с «Ювентусом», но выбрал Китай»

«Это было только мое решение. С огромным уважением отношусь к «Ювентусу». Вел с ними переговоры несколько лет. Клуб прилагал максимум усилий, но я выбрал «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Был непростой выбор, и я желаю «Ювентусу» всего наилучшего. Не буду врать, финансовые вопросы сыграли важную роль. Но в Китае мне не будут платить за отдых. Мы намерены добиться успеха в чемпионате и Кубке», – цитирует Витселя сайт Джанлуки ди Марцио.

Аксель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 млн евро.

Бельгиец будет играть в одной команде с Пато, который перешел из «Вильярреала».

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