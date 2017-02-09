Eurosport
«Ювентус» продал Эрнанеса в Китай к Мануэлю Пеллегрини, Эсекьелю Лавесси и Жервиньо
Один из самых дешевых трансферов китайской Суперлиги.
«Ювентус» отдал бразильского полузащитника Эрнанеса китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун» за 8 млн евро. Деньги должны быть выплачены в течение 15 дней.
Туринский клуб может получить еще 2 млн евро в качестве бонусов за успешное выступление 31-летнего хавбека.
- В сезоне-2016/17 Эрнанес забил 1 гол в 13 матчах.
- «Хэбэй Чайна Форчун» с августа 2016 года возглавляет экс-тренер «Реала» и «Сити» Мануэль Пеллегрини.
- За «Хэбэй» уже выступают экс-игрок «Ромы» Жервиньо и Эсекьель Лавесси, прежде игравший за «Наполи» и «ПСЖ».
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