Eurosport
«Гуанчжоу Эвергранд» расстанется со всеми легионерами
Боссы китайского клуба учатся у «Анжи».
Руководители лучшего клуба Китая, выигравшего чемпионат в 2016 году, распродадут всех легионеров. На данный момент в клубе выступают шесть иностранцев: колумбиец Джексон Мартинес, бразильцы Паулиньо, Алан и Рикардо Гуларт, а еще два игрока из Кореи. От всех игроков «Гуанчжоу» избавится к 2020 году и сделает ставку на своих воспитанников, поддержав развитие китайского футбола.
- Джексон Мартинес перешел в «Эвергранд» зимой 2016 года за 42 млн евро.
- В десяти матчах чемпионата Китая колумбиец забил 4 гола.
- В январе китайская лига ужесточила лимит на легионеров, по которому с сезона-2018 их число понизится до четырех – трое из дальнего зарубежья и еще один азиат.
Таблица чемпионата Китая, где готовится подъем местных футболистов
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