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Мануэль Пеллегрини: «Российская лига намного сильнее китайской»

Пеллегрини: «Российская лига намного сильнее китайской»
Eurosport

38 мин. назад

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» впечатлился спаррингами с «Рубином» и «Локомотивом».

Чилийский специалист дал оценку РФПЛ после проигранных контрольных матчей казанцам (1:3) и москвичам (0:1). «Локомотив» – хорошая команда, но я больше следил за своими игроками. Чемпионат России – заметная сила в европейском футболе. РФПЛ намного сильнее китайской лиги, и для нас полезно сыграть с такими соперниками», – отметил Пеллегрини в интервью «Спорт-Экспресс».

  • «Локомотив» победил «Хэбэй Чайна Форчун» благодаря голу Алексея Миранчука.
  • До переезда в Китай Пеллегрини тренировал «Манчестер Сити».

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