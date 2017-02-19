Eurosport
Мануэль Пеллегрини: «Российская лига намного сильнее китайской»
Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» впечатлился спаррингами с «Рубином» и «Локомотивом».
Чилийский специалист дал оценку РФПЛ после проигранных контрольных матчей казанцам (1:3) и москвичам (0:1). «Локомотив» – хорошая команда, но я больше следил за своими игроками. Чемпионат России – заметная сила в европейском футболе. РФПЛ намного сильнее китайской лиги, и для нас полезно сыграть с такими соперниками», – отметил Пеллегрини в интервью «Спорт-Экспресс».
- «Локомотив» победил «Хэбэй Чайна Форчун» благодаря голу Алексея Миранчука.
- До переезда в Китай Пеллегрини тренировал «Манчестер Сити».
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