Eurosport
Карлос Тевес разочаровался жизнью в Китае спустя два месяца после трансфера
Аргентинцу тоскливо в незнакомой стране. На него все косо смотрят.
Нападающему «Шанхай Шеньхуа» не понравился Китай: Тевес никак не свыкнется с местной едой, традициями и образом жизни. По информации Ole, за ситуацией следит бывший клуб Карлитоса «Бока Хуниорс», который готов вернуть его обратно.
Агент игрока опроверг информацию о возможном возвращении Тевеса в Аргентину.
- Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2016-го и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
- В дебютном матче аргентинца «Шанхай» проиграл и не прошел квалификацию азиатской Лиги чемпионов.
- Матч в Лиге чемпионов – единственный для Тевеса в футболке китайского клуба.
Таблица чемпионата Китая, на которую Тевесу тошно смотреть
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