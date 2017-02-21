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Карлос Тевес разочаровался жизнью в Китае спустя два месяца после трансфера

Тевес разочаровался жизнью в Китае спустя два месяца после трансфера
Eurosport

1 час назад

Аргентинцу тоскливо в незнакомой стране. На него все косо смотрят.

Нападающему «Шанхай Шеньхуа» не понравился Китай: Тевес никак не свыкнется с местной едой, традициями и образом жизни. По информации Ole, за ситуацией следит бывший клуб Карлитоса «Бока Хуниорс», который готов вернуть его обратно.

Агент игрока опроверг информацию о возможном возвращении Тевеса в Аргентину.

  • Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2016-го и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
  • В дебютном матче аргентинца «Шанхай» проиграл и не прошел квалификацию азиатской Лиги чемпионов.
  • Матч в Лиге чемпионов – единственный для Тевеса в футболке китайского клуба.

Таблица чемпионата Китая, на которую Тевесу тошно смотреть

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