Представители «Гуйчжоу» обвинили Халка в ненависти к китайцам и нападении на тренера

«Гуйчжоу» проиграл СИПГ из Шанхая в матче чемпионата Китая со счетом 0:3. По окончании встречи главный тренер проигравших Ли Бин обвинил автора одного из мячей Халка в нападении на его помощника.

«В первом тайме их тренеры оскорбляли нас, потому что у нас были разногласия с ними. В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего тренера на английском, мы начали спорить с ним. Он ударил нашего тренера, и тот упал на землю.

Иностранные футболисты приезжают в Китай для развития футбола, но независимо от того, как вы играете, вы не можете презирать китайцев и уж тем более бить наших тренеров», – сказал Ли Бин.

В СИПГ опровергли заявления тренера «Гуйчжоу».

«Эти утверждения против Халка не соответствуют действительности. Заявления Ли Бина и Ю Мина неуместны, они провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом, это влияет на имидж нашего клуба», – говорится в заявлении СИПГ.

СИПГ возглавляет экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

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