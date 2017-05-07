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Халк: «Я не вел себя агрессивно, мой имидж пытаются опорочить»
Нападающий «Шанхай Теллэйс» ответил на обвинения представителей «Гуйчжоу».
«Они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно.
Моя совесть чиста. Бог это знает. Я просто хочу делать то, что больше всего люблю – играть в футбол. Я счастлив в Китае и уважаю всех китайцев», – написал Халк в инстаграме.
- Ранее представитель «Гуйчжоу Чжичэн» заявил, что Халк ударил помощника главного тренера команды, когда они направлялись в раздевалку.
- Команда бразильца выиграла у «Гуйчжоу» со счетом 3:0.
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