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Китайская ассоциация не нашла доказательств нападения Халка на тренера «Гуйчжоу»

Китайская ассоциация не нашла доказательств нападения Халка на тренера «Гуйчжоу»
Р-Спорт

10 ч. назад

Репутация восстановлена.

Китайская футбольная ассоциация (CFA) не нашла доказательств нападения форварда СИПГ из Шанхая Халка на тренера «Гуйчжоу» после матча чемпионата страны.

«Насколько нам известно, в перерыве между сторонами произошла ссора, но нет никаких доказательств того, что Халк совершил дисциплинарное правонарушение.

Понятно, что обе стороны стремятся к победе, и вполне нормально, что возникают спорные моменты. Но, насколько нам известно, инцидент не так серьезен, как кажется», – сказал заместитель главы исполкома профессиональной лиги CFA Ли Липэн, которого цитирует Daily Mail.

  • 6 мая СИПГ разгромил «Гуйчжоу» со счетом 3:0.
  • После матча главный тренер проигравших Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина и с презрением относится к китайцам.
  • Бразилец назвал эти обвинения попыткой запятнать его репутацию.
  • СИПГ возглавляет знакомый Халку по «Порту» и «Зениту» Андре Виллаш-Боаш.

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