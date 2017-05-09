Китайская ассоциация не нашла доказательств нападения Халка на тренера «Гуйчжоу»

Китайская футбольная ассоциация (CFA) не нашла доказательств нападения форварда СИПГ из Шанхая Халка на тренера «Гуйчжоу» после матча чемпионата страны.

«Насколько нам известно, в перерыве между сторонами произошла ссора, но нет никаких доказательств того, что Халк совершил дисциплинарное правонарушение.

Понятно, что обе стороны стремятся к победе, и вполне нормально, что возникают спорные моменты. Но, насколько нам известно, инцидент не так серьезен, как кажется», – сказал заместитель главы исполкома профессиональной лиги CFA Ли Липэн, которого цитирует Daily Mail.

6 мая СИПГ разгромил «Гуйчжоу» со счетом 3:0.

После матча главный тренер проигравших Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина и с презрением относится к китайцам.

Бразилец назвал эти обвинения попыткой запятнать его репутацию.

СИПГ возглавляет знакомый Халку по «Порту» и «Зениту» Андре Виллаш-Боаш.

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