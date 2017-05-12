Eurosport
Football Leaks: Эсекиэль Лавесси получает в Китае 50 миллионов евро в год
Самая большая зарплата в мировом футболе.
Новое расследование Football Leaks установило, что Лавесси получает около 950 тысяч евро в неделю.
На материалы Football Leaks ссылается Sky Sports.
- Лавесси перешел из «ПСЖ» в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» в феврале 2016 года. По данным французских медиа, его зарплата составила 13 миллионов евро в год.
- В декабре прошлого года представители Football Leaks заявили, что аргентинец получает 30 миллионов евро в год.
- За 16 матчей в китайской Суперлиге Лавесси забил 2 мяча.
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