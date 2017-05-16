Китайцы обвинили Эсекиэля Лавесси в расизме за фото, на котором он изобразил узкий разрез глаз

Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» стал главным действующим лицом скандала после того, как поучаствовал в фотосессии. В интернете появились фотографии, на которых Лавесси тянет уголки глаз, изображая китайцев. Действия футболиста глубоко оскорбили азиатов, которые потребовали от него извинений.

«Я лишь выполнял просьбы фотографа и не собирался оскорблять жителей Китая. Я счастлив выступать за «Хэбэй» и глубоко извиняюсь, если фотография оскорбила фанатов и жителей страны. Впреть я буду осторожнее», – заявил Лавесси BBC.

Аргентинец выступает за китайский клуб с февраля 2016 года, куда он перешел из «ПСЖ».

В 2017 году Эсекиэль сыграл за «Хэбэй» 7 матче и забил 3 гола.

32-летний нападающий – самый высокооплачиваемый игрок мира с зарплатой в 50 млн евро в год.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграм