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Китайцы обвинили Эсекиэля Лавесси в расизме за фото, на котором он изобразил узкий разрез глаз

Китайцы обвинили Лавесси в расизме за фото, на котором он изобразил узкий разрез глаз
Eurosport

36 мин. назад

Неудачная фотосессия.

Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» стал главным действующим лицом скандала после того, как поучаствовал в фотосессии. В интернете появились фотографии, на которых Лавесси тянет уголки глаз, изображая китайцев. Действия футболиста глубоко оскорбили азиатов, которые потребовали от него извинений.

«Я лишь выполнял просьбы фотографа и не собирался оскорблять жителей Китая. Я счастлив выступать за «Хэбэй» и глубоко извиняюсь, если фотография оскорбила фанатов и жителей страны. Впреть я буду осторожнее», – заявил Лавесси BBC.

  • Аргентинец выступает за китайский клуб с февраля 2016 года, куда он перешел из «ПСЖ».
  • В 2017 году Эсекиэль сыграл за «Хэбэй» 7 матче и забил 3 гола.
  • 32-летний нападающий – самый высокооплачиваемый игрок мира с зарплатой в 50 млн евро в год.

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