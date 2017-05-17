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Форвард «Шанхай СИПГ» Халк: «Поддерживаю «Арсенал», мне нравится стиль Венгера»

Халк: «Поддерживаю «Арсенал», мне нравится стиль Венгера»
Eurosport

1 час назад

Бразилец мечтает о крутой лиге.

«Я всегда мечтал играть в конкурентоспособном чемпионат, где стадионы заполняются в каждом матче. Я всегда поддерживал «Арсенал», мне нравится стиль Венгера.

Мой контракт с «Шанхаем» рассчитан еще на три года. Город прекрасен, в клубе отличное взаимопонимание. Я счастлив, но в футболе может случится всякое», – цитирует Халка Record.

Летом «Арсенал» может покинуть Алексис Санчес.

  • Летом 2016-го «Шанхай СИПГ» купил 30-летнего форварда у «Зенита» за 56 млн евро.
  • В Китае Халк получает 375 тысяч евро в неделю.
  • В чемпионате Китая-2017 бразилец провел 9 матчей, забил 4 мяча и выполнил 4 ассиста.

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