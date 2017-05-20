«Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил о договоренности с топ-форвардом

Босс «Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об устной договоренности с форвардом мирового уровня.

«Решение принято, он подпишет контракт с нами летом. Мы получили устное согласие, письменного договора пока нет. Имени не назову.

Мы хотим приобрести минимум одного футболиста из Европы, но, возможно, даже двух. Нам нужен нападающий, но есть интерес и к полузащитнику», – цитирует Transfermarkt Шу Юхуи.

Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется Пьер-Эмериком Обамеянгом, Диего Костой, Эдином Джеко и Антони Модестом.

В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» играют Аксель Витсель и Алешандро Пато.

Китайская лига ужесточила лимит на легионеров: с нового сезона в заявке должно быть не более пяти легионеров, а на поле могут появиться только троих. В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сейчас 6 легионеров.

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