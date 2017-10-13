Полузащитник «Шанхая» Оскар: «Во время переезда в Китай больше думал о семье, чем о карьере»

Оскар, выступающий за «Шанхай СИПГ», рассказал о причинах переезда в Китай и желании вернуться в Европу.

«Каждый футболист или человек хочет зарабатывать деньги, чтобы помогать семье. Поэтому я больше думал о ней, чем о карьере. Тем более, я вырос в бедной семье, у нас ничего не было, а в Китае делают предложения, от которых невозможно отказаться. Но я надеюсь через 2-3 года вернуться в Европу, в топ-клуб, когда закончится действие моего контракта, а я помогу команде завоевать трофеи», – рассказал Оскар The Guardian.

Оскар уехал в «Шанхай» из «Челси» в январе 2017 года.

Трансфер бразильца обошелся китайскому клубу в 60 млн евро.

На счету 26-летнего полузащитника 6 голов и 13 ассистов в 41 матче за клуб в 2017 году.

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