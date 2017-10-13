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Алешандре Пато приобнял Марию Шарапову и даже посмотрел теннис в Тяньцзине

Пато приобнял Шарапову и даже посмотрел теннис в Тяньцзине
Eurosport

1 час назад

Бразильский нападающий оказался ценителем не только мячей, но и ракеток.

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато посетил теннисный турнир в Тяньцзине, где выступает Мария Шарапова.

Бразилец встретился с большинством оставшихся в турнире девушек, сфотографировался с ними, а в случае с Шараповой даже приобнял.

  • Алешандре Пато выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с зимы 2017 года.
  • На счету форварда 20 голов и 6 ассистов в 48 матчах за китайский клуб.
  • Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, где встретится с Шуай Пен из Китая.

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