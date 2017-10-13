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Алешандре Пато приобнял Марию Шарапову и даже посмотрел теннис в Тяньцзине
Бразильский нападающий оказался ценителем не только мячей, но и ракеток.
Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато посетил теннисный турнир в Тяньцзине, где выступает Мария Шарапова.
Бразилец встретился с большинством оставшихся в турнире девушек, сфотографировался с ними, а в случае с Шараповой даже приобнял.
- Алешандре Пато выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с зимы 2017 года.
- На счету форварда 20 голов и 6 ассистов в 48 матчах за китайский клуб.
- Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, где встретится с Шуай Пен из Китая.
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