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«Гуанчжоу Эвергранд» в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая
«Шанхай» Халка стал вторым.
В матче 28-го тура «Гуанчжоу Эвергранд» разгромил «Гуйчжоу Чжичэн» (5:1) и стал недосягаем для конкурентов. Для «Эвергранд» это седьмое чемпионство подряд и девятое за последние десять сезонов.
Второе место в чемпионате занял «Шанхай Шанган», уступивший в воскресенье «Гуанчжоу Фули» (1:2). Единственный мяч в составе проигравшей команды забил бывший форвард «Зенита» Халк.
- В составе «Гуанчжоу Эвергранд» четыре легионера: бразильцы Алан Дуглас, Мурики и Рикарду Гуларт, а еще кореец Ким Юнгвон.
- Для Луиса Фелипе Сколари этот титул стал третьим подряд с «Гуанчжоу Эвергранд».
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