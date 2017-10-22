«Гуанчжоу Эвергранд» в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая

В матче 28-го тура «Гуанчжоу Эвергранд» разгромил «Гуйчжоу Чжичэн» (5:1) и стал недосягаем для конкурентов. Для «Эвергранд» это седьмое чемпионство подряд и девятое за последние десять сезонов.

Второе место в чемпионате занял «Шанхай Шанган», уступивший в воскресенье «Гуанчжоу Фули» (1:2). Единственный мяч в составе проигравшей команды забил бывший форвард «Зенита» Халк.

В составе «Гуанчжоу Эвергранд» четыре легионера: бразильцы Алан Дуглас, Мурики и Рикарду Гуларт, а еще кореец Ким Юнгвон.

Для Луиса Фелипе Сколари этот титул стал третьим подряд с «Гуанчжоу Эвергранд».

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