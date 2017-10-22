SID

«Гуанчжоу Эвергранд» в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая

«Гуанчжоу Эвергранд» в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая
Eurosport

22 мин. назадИзменено 13 мин. назад

«Шанхай» Халка стал вторым.

В матче 28-го тура «Гуанчжоу Эвергранд» разгромил «Гуйчжоу Чжичэн» (5:1) и стал недосягаем для конкурентов. Для «Эвергранд» это седьмое чемпионство подряд и девятое за последние десять сезонов.

Второе место в чемпионате занял «Шанхай Шанган», уступивший в воскресенье «Гуанчжоу Фули» (1:2). Единственный мяч в составе проигравшей команды забил бывший форвард «Зенита» Халк.

  • В составе «Гуанчжоу Эвергранд» четыре легионера: бразильцы Алан Дуглас, Мурики и Рикарду Гуларт, а еще кореец Ким Юнгвон.
  • Для Луиса Фелипе Сколари этот титул стал третьим подряд с «Гуанчжоу Эвергранд».

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Китая

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 12 штрафных минут Кросби, мегасэйв Василевского и преступления Кучерова против «пингвинов»

03:33
Популярные видео
Ронни добил Макгилла серией в 133 очка и вышел в финал
3 595 просмотров18 ч
«Фила» казнила «Эдмонтон» за 2 минуты до конца третьего периода
 332 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться