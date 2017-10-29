Халк снова врубил режим пушкаря и снес сетку ударом с дальнего штрафного

«Шанхай Теллэйс» приехал в гости к «Хэнань Констракшн» на матч 29-го тура чемпионата Китая.

Хозяева вели 1:0 после первого тайма, но на 52-й минуте нарушили правила на своей половине поля. До ворот было больше 30 метров, но подошедшего к мяча Халка расстояние не напугало.

Бразилец своей легендарной пушкой зарядил в притирку со штангой.

Команда Халка победила со счетом 4:2, сам экс-игрок «Зенита» в конце матча еще и реализовал пенальти.

Халк забил 26 голов в 38 официальных матчах за «Шанхай Теллэйс».

Подписывайся на наш канал в телеграме