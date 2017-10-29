Getty Images
Халк снова врубил режим пушкаря и снес сетку ударом с дальнего штрафного
Экс-петербуржец все так же хорош.
«Шанхай Теллэйс» приехал в гости к «Хэнань Констракшн» на матч 29-го тура чемпионата Китая.
Хозяева вели 1:0 после первого тайма, но на 52-й минуте нарушили правила на своей половине поля. До ворот было больше 30 метров, но подошедшего к мяча Халка расстояние не напугало.
Бразилец своей легендарной пушкой зарядил в притирку со штангой.
- Команда Халка победила со счетом 4:2, сам экс-игрок «Зенита» в конце матча еще и реализовал пенальти.
- Халк забил 26 голов в 38 официальных матчах за «Шанхай Теллэйс».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте