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Халк снова врубил режим пушкаря и снес сетку ударом с дальнего штрафного

Халк снова врубил режим пушкаря и снес сетку ударом с дальнего штрафного
Eurosport

2 мин. назад

Экс-петербуржец все так же хорош.

«Шанхай Теллэйс» приехал в гости к «Хэнань Констракшн» на матч 29-го тура чемпионата Китая.

Хозяева вели 1:0 после первого тайма, но на 52-й минуте нарушили правила на своей половине поля. До ворот было больше 30 метров, но подошедшего к мяча Халка расстояние не напугало.

Бразилец своей легендарной пушкой зарядил в притирку со штангой.

  • Команда Халка победила со счетом 4:2, сам экс-игрок «Зенита» в конце матча еще и реализовал пенальти.
  • Халк забил 26 голов в 38 официальных матчах за «Шанхай Теллэйс».

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