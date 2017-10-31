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Владелец китайского клуба выплатил игрокам по 3,3 миллиона евро за выход из третьей лиги во вторую

Владелец китайского клуба выплатил игрокам по 3,3 миллиона евро за выход из третьей лиги во вторую
Eurosport

42 мин. назадИзменено 36 мин. назад

Щедрость мужчины из «Мэйчжоу Техань» не знает границ.

«Мэйчжоу Техань» вышел во второй дивизион чемпионата Китая, обыграв в плей-офф по сумме двух встреч «Шеньчжень Леман» – 3:1.

На радостях владелец «Мэйчжоу» наградил каждого игрока 3,3 млн евро. Фотографии футболистов на пачках с деньгами выглядят очень впечатляюще.

  • О зарплатах игроков в «Мэйчжоу» не сообщается.
  • Сезон во второй лиге Китая стартует в 2018 году.

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