Владелец китайского клуба выплатил игрокам по 3,3 миллиона евро за выход из третьей лиги во вторую

«Мэйчжоу Техань» вышел во второй дивизион чемпионата Китая, обыграв в плей-офф по сумме двух встреч «Шеньчжень Леман» – 3:1.

На радостях владелец «Мэйчжоу» наградил каждого игрока 3,3 млн евро. Фотографии футболистов на пачках с деньгами выглядят очень впечатляюще.

О зарплатах игроков в «Мэйчжоу» не сообщается.

Сезон во второй лиге Китая стартует в 2018 году.

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