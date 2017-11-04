Экс-звезда «Зенита» Халк взял серебро в Китае, Аксель Витсель – бронзу

«Шанхай Теллэйс», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк, занял второе место в чемпионате, уступив победителю первенства – «Гуанчжоу Эвергранд» – шесть очков.

Команда Акселя Витселя «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заняла третье место благодаря своей победе и поражению «Хэбэй Чайна Форчун» в параллельном матче.

«Шанхай Теллэйс» стал самой результативной командой чемпионата, забив 72 мяча в 30 турах.

Халк принял участие в 27 матчах чемпионата, забив 17 мячей и сделав 12 ассистов.

Итоговая таблица чемпионата Китая

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