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Экс-звезда «Зенита» Халк взял серебро в Китае, Аксель Витсель – бронзу
В Поднебесной прошел заключительный тур национального чемпионата.
«Шанхай Теллэйс», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк, занял второе место в чемпионате, уступив победителю первенства – «Гуанчжоу Эвергранд» – шесть очков.
Команда Акселя Витселя «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заняла третье место благодаря своей победе и поражению «Хэбэй Чайна Форчун» в параллельном матче.
- «Шанхай Теллэйс» стал самой результативной командой чемпионата, забив 72 мяча в 30 турах.
- Халк принял участие в 27 матчах чемпионата, забив 17 мячей и сделав 12 ассистов.
Итоговая таблица чемпионата Китая
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