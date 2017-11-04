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Экс-звезда «Зенита» Халк взял серебро в Китае, Аксель Витсель – бронзу

Халк взял серебро в Китае, Витсель – бронзу
Eurosport

19 мин. назад

В Поднебесной прошел заключительный тур национального чемпионата.

«Шанхай Теллэйс», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк, занял второе место в чемпионате, уступив победителю первенства – «Гуанчжоу Эвергранд» – шесть очков.

Команда Акселя Витселя «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заняла третье место благодаря своей победе и поражению «Хэбэй Чайна Форчун» в параллельном матче.

  • «Шанхай Теллэйс» стал самой результативной командой чемпионата, забив 72 мяча в 30 турах.
  • Халк принял участие в 27 матчах чемпионата, забив 17 мячей и сделав 12 ассистов.

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