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Фабио Каннаваро сменил Луиса Фелипа Сколари во главе «Гуанчжоу Эвергранд»

Каннаваро сменил Сколари во главе «Гуанчжоу Эвергранд»
Р-Спорт

3 мин. назад

Легендарный защитник во второй раз попытается стать чемпионом Китая.

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд». На этом посту 44-летний итальянец сменил Луиса Фелипе Сколари.

Ранее бразильский специалист подтвердил, что покидает «Гуанчжоу», который в октябре в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая.

  • Каннаваро 6 ноября покинул пост главного тренера «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который под руководством итальянца по итогам 2016 года вышел в китайскую Суперлигу.
  • В 2017 году под руководством Фабио «Тяньцзинь», усиленный экс-полузащитником «Зенита» Акселем Витселем, взял бронзу.
  • На протяжении карьеры тренера Каннаваро уже работал в «Гуанчжоу Эвергранд» в 2014–2015 годах.

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Источник: официальный сайт «Гуанчжоу»

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