Getty Images
Фабио Каннаваро сменил Луиса Фелипа Сколари во главе «Гуанчжоу Эвергранд»
Легендарный защитник во второй раз попытается стать чемпионом Китая.
Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд». На этом посту 44-летний итальянец сменил Луиса Фелипе Сколари.
Ранее бразильский специалист подтвердил, что покидает «Гуанчжоу», который в октябре в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая.
- Каннаваро 6 ноября покинул пост главного тренера «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который под руководством итальянца по итогам 2016 года вышел в китайскую Суперлигу.
- В 2017 году под руководством Фабио «Тяньцзинь», усиленный экс-полузащитником «Зенита» Акселем Витселем, взял бронзу.
- На протяжении карьеры тренера Каннаваро уже работал в «Гуанчжоу Эвергранд» в 2014–2015 годах.
Подписывайся на наш канал в телеграме
Источник: официальный сайт «Гуанчжоу»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте